Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

"Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütlerine ağır darbe indirmeye devam ediyor.

Farklı operasyon bölgelerinde başarılı harekatlar yürüten kahraman askerler, hain teröristlerin sonunu getirecek.

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Türk askerinden bir başarıyı daha duyurdu.

"2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!"