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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarmanın hava destekli operasyonunda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
    • AA Özel Haber
    • 12.08.2020 - 21:28
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 21:28
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    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

    İç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya bir darbe daha vuruldu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova'nın Alandüz bölgesinde 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    3 TERÖRİST, SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Ayrıntılar gelecek...

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