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- İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarmanın hava destekli operasyonunda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- AA Özel Haber
- 12.08.2020 - 21:28
- Güncelleme : 12.08.2020 - 21:28
Bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...
İç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya bir darbe daha vuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova'nın Alandüz bölgesinde 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
3 TERÖRİST, SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Ayrıntılar gelecek...