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    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 09.12.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 10:03
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    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

    Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, saldırı girişimleri için de tetikte bekliyor.

    MSB duyurdu

    Son olarak Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir sonuç elde etti.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bilgilerde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    "Hiçbir yer onlar için güvenli değil"

    Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

    Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


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