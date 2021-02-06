Mustafa Sarıgül: İktidar olacağız

Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, ilk seçimde iktidara geleceklerine inanıyor.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı açtı.

Sarıgül, açılışta yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası açılış kurdelesini kesti.

Açılışta konuşan Mustafa Sarıgül, "İlçe başkanı Ömer Urgun kardeşim, bu kapı güzellik kapısı, bu kapı merhamet kapısı, bu kapı Allah'ım izin verirse şefkat kapısı, bu kapı sevgi kapısı, bu kapı varlık kapısı, bu kapı bereket kapısı olsun. Bu kapıdan içeri giren tüm yurttaşlarımız mutlu olsun, mesut olsun" dedi.

İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLACAĞIZ

"Ben biliyorum genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil" diyen Sarıgül, "Genel başkanlık koltukları hizmet üretme yeri bütün teşkilâtımın huzurunda söz veriyorum iki dönemde sizi iktidara taşıyacağım er geç sizi iktidara taşıyacağım ama çok geç değil. Bazıları bana soruyor diyorlar ki 'başkanım neden iki dönem yazdın'. Ben de diyorum ki 'Ben Şoför Hakkı Baba'nın oğluyum. Etrafı dağlık ortası bağlık bir yerden geliyorum, ben yolun sonunu görüyorum merak etmeyin ilk seçimde iktidar olacağız, hiç merak etmeyin şeklinde" dedi.