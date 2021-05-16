Aşı olan 65 yaş ve üstü dışarı çıkabilir mi? Aşı olan yaşlılara yasak bitti mi?

Aşı olan 65 yaş ve üstü dışarı çıkabilir mi? Aşı olan yaşlılara yasak bitti mi?

Kademeli normalleşme sürecinde, aşı yaptıran 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasına dair yeni bir karar alındı. Peki aşı olan 65 yaş üstüne yasak bitti mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 65 yaş üzeri ve 18 yaş altında olanlar için de yeni tedbirler alındı.

Bir yandan da Türkiye'de risk ve yaş sıralamasına göre başlatılan aşı uygulamaları, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Aşı yaptıranlar, sokağa çıkma yasağı bitti mi? sorusunu araştırırken, yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların kademeli normalleşme ile birlikte aşı yaptırmış olmaları şartıyla kısıtlamadan muaf tutulacağı açıklandı.

Aşı ile birlikte vaka sayılarında azalma yaşanırken, belirli saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü vatandaşların yasakları bitti mi? sorusu gündemde yerini aldı.

Peki aşı olanlara yasak bitti mi? Aşı yaptıran 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte detaylar..

AŞI OLAN 65 YAŞ ÜSTÜ DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır."





65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamaları

Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.