26 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 616

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 92 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 47 milyon 247 bin 97, 2. doz uygulanan aşı miktarı 36 milyon 145 bin 891, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 167 bin 707 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 91 milyon 747 bin 545.

BAKAN KOCA: DÜN 217 OLAN VEFAT SAYISI BUGÜN 257

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı."