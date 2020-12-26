26 Aralık Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 253 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ayrıca son 24 saatte 15 bin 118 de yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronaviürs tablosunu paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi.

Hastanelerde tedavi gören 23 bin 231 kişi iyileşirken, 253 kişi daha vefat etti.

TABLODA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele." notuyla yaptı.