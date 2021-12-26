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    26 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıkarken 173 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 19:30
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    26 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİN 138

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıkarken, 173 kişi ise hayatını kaybetti.

    26 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 128 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 799 bin 280, 2. doz uygulanan aşı miktarı 51 milyon 405 bin 278, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 17 milyon 208 bin 558 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 128 milyon 654 bin 886.

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