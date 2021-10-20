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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Girit Adası'nı kuzeydoğusu açıklarında, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 20.10.2021 - 06:17
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
5 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.