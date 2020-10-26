26 Ekim Türkiye'de koronavirüste son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 75 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Türkiye'de koronavirüs salgınında günün verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 2 bin 198 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Tedavi altındaki 75 kişi hayatını kaybederken 1618 kişi de taburcu edildi.

"HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım." notuyla paylaştı.