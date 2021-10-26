26 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 29 bin 643 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Güncel aşı haritasına göre, kırmızı kategoride olan tek il Şanlıurfa kaldı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 643

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti.

KIRMIZI TEK İL: ŞANLIURFA

Öte yandan güncel aşı haritasına göre, kırmızı kategoride olan tek il Şanlıurfa kaldı.

"KRONİK HASTALIĞINIZ VARSA AŞI KONUSUNDA ÖZENLİ OLUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 116 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 256 bin 541, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 319 bin 754, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 37 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 115 milyon 674 bin 594.