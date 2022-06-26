26 Haziran Pazar güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

26 Haziran Pazar güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 26 Haziran Pazar gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 26 Haziran Pazar 2022 piyasalardaki son durum...

26 Haziran dolar ve euro ne kadar?

Son kapanışını 16.8844 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.8836 liradan, satış fiyatı ise 16.8853 liradan işlem görüyor.

Yüzde -2.43'lük bir değişim yaşayan euro da bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.8272 TL'den yapan euro şu anda 17.8211 TL alış ve 17.8334 TL satış fiyatına sahip.