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26 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 26.06.2021 - 19:36
- Güncelleme : 26.06.2021 - 19:54
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 266
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 470 semptomlu hasta belirlendi.
51 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 402 kişi sağlığına kavuşurken, 51 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 524 oldu.