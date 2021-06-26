Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
278.774
-0.94%
EXEN Coin
28.10
-1.29%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 27 C
    26 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    26 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 26.06.2021 - 19:36
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 19:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 266

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 470 semptomlu hasta belirlendi.

    51 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 402 kişi sağlığına kavuşurken, 51 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 524 oldu.

    26 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir