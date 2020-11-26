26 Kasım Türkiye'de güncel koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bugün 174 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün 6 bin 876 yeni hasta daha tespit edildi.

Vaka sayısı ise 29 bin 132'ye yükseldi.

HASTA SAYISI 6 BİN 876, VAKA SAYISI İSE 29 BİN 132 OLARAK AÇIKLANDI

Tedavi altındaki 3 bin 291 kişi iyileşirken 174 kişi vefat etti.

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." notuyla yaptı.