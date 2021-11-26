26 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 24 bin 2 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 2

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 222 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 2 kişinin testi pozitif çıkarken, 201 kişi ise hayatını kaybetti.

"VARYANT VE MUTASYONLAR GÜNDEMİNİZDE YER ALMAMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 200 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 173bin 117, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 298 bin 544, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 87 bin 569 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 987 bin 705.