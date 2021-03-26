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    26 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.03.2021 - 20:21
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 20:44
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    26 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs verilerini güncelledi.

    VAKA SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI

    Bakanlığın yayınladığı yeni tabloya göre yapılan testler sonucu bugün  29 bin 81  yeni vaka tespit edildi. Tespit edilen vakalar arasında ise 1253 semptomlu hasta belirlendi.

    153 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında olan 20 bin 208 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu. Bugün tedavi altındaki 153 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.

    26 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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