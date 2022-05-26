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- 26 Mayıs Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
26 Mayıs Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- 26.05.2022 - 09:20
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 26 Mayıs Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...
26 Mayıs dolar ve euro ne kadar?
AA'nın haberine göre; İstanbul serbest piyasada dolar 16,4360 liradan, avro 17,5410 liradan güne başladı. Serbest piyasada 16,4340 liradan alınan dolar 16,4360 liradan satılıyor.
17,5390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,5410 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 16,3640 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4550 lira olmuştu.