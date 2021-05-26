26 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 8 BİN 738

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 681 semptomlu hasta belirlendi.

166 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 12 bin 205 kişi sağlığına kavuşurken, 166 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 787 oldu.