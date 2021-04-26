- Haberler
- Gündem Haberleri
- 26 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
26 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 26.04.2021 - 20:47
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 37 BİN 312
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2 bin 716 semptomlu hasta belirlendi.
353 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 48 bin 27 kişi sağlığına kavuşurken, 353 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 711 oldu.