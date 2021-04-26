26 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 37 BİN 312

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2 bin 716 semptomlu hasta belirlendi.

353 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 48 bin 27 kişi sağlığına kavuşurken, 353 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 38 bin 711 oldu.