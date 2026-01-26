26 Ocak 2026 gümüş fiyatları: Yeni rekor geldi! Güncel gümüş fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026’ya hızlı bir başlangıç yapan gümüş, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Altına kıyasla daha ulaşılabilir olması nedeniyle son dönemde daha fazla ilgi gören beyaz metal, haftanın ilk işlem gününde ons fiyatındaki hareketlenmeyle birlikte yeniden yükselişe geçti.

Özellikle yeşil enerji projeleri ve teknoloji alanında artan kullanım, gümüşe olan talebi canlı tutuyor.

Piyasadaki bu hareketlilik, hem takı amaçlı gümüş alanları hem de birikimini değerlendirmek isteyenleri yakından ilgilendirirken, fiyatlar kritik seviyelerde seyrediyor.

Gümüş, geçen hafta 102,5 dolarla rekor tazelemişti.

İşte, 26 Ocak 2026 Pazartesi güncel gümüş fiyatları...

BUGÜNKÜ GÜMÜŞ FİYATLARI

Geçen hafta yüzde 15,5'lik artışla rekor kıran gümüş ons fiyatı da bu sabah yüzde 5'e yakın artışla 109,5 doları gördü.

1 gram gümüş fiyatı, saat 09.30 itibarıyla 150,07 TL'ye karşılık gelmektedir.