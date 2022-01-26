26 Ocak koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 77 bin 434 kişinin korona testi pozitif çıkarken 188 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin korona tablosunu güncelledi.

Güncel tabloyu her zamanki gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

VAKA SAYISI 77 BİN

Koca'nın paylaştığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 536 korona testi yapıldı, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Koca tabloyu yine uyarılarıyla paylaştı.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Koca, "Kronik hastaların, yaşlıların koronaya yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir." ifadelerini kullandı.