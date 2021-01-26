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    26 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    26 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 103 vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.01.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 19:33
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    Sağlık Bakanlığı tarafından günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 180 bin 303 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    7 BİN 103 VAKA

    Yapılan testler sonucu 7 bin 103 kişinin virüse yakalandığı belirlendi. Güncel verilerde geçtiğimiz günlerde 5 binlere düşen vaka sayısının artışa geçtiği görüldü.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 108 oldu.

    134 CAN KAYBI

    134 kişi de salgına yenik düşerek vefat etti.

    "VAKA SAYILARI TEDİRGİN EDİCİ"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

    26 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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