26 Şubat Çarşamba günü bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Haber Merkezi

Kar yağışı yurdun büyük bir kesiminde etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Cide ilçesinde taşımalı eğitime; Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda; Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

BARTIN

Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre kent genelinde kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği belirtildi.

Bu doğrultuda ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada il genelindeki ilk ve orta eğitim kurumlarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

SAMSUN

Samsun’da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Vali Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda önleyici tedbir olarak 26 Şubat Çarşamba günü kent genelindeki eğitim, öğretime bir gün ara verildiğini vurguladı.

ARTVİN

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yoğun kar ve soğuk havanın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 26 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

RİZE

Rize'de de kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak yarın tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'da da bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda; Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim yapılmayacak.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Taştepe, Değirmencik ve Yeşilce İlkokulu/Ortaokulu ile tüm taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Arsin ilçesindeki Kuzguncuk Cemal Azmi Bey ile Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilyalı İmam Hatip Ortaokulu, Işıklı Şehit Fahrettin Sarı Ortaokulu, Atayurt İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yeşilce Özel Eğitim Meslek Okulu ile karın yoğun olduğu yüksek kesimlerden merkezdeki taşımalı eğitim veren okullarda da eğitim yapılmayacak.

Çaykara ilçesine bağlı Karaçam, Taşkıran ve Uzungöl mahallelerindeki ilkokul ve ortaokulların tamamında, ilçe merkezindeki taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

IĞDIR

Iğdır'da bazı köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada kentin yüksek kesimli bölgelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

İlimiz merkezine bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek, Alibeyköy ve Gürpınar köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada kent genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Bu nedenle merkez ilçe, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde taşımalı; Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde ise tüm okullarda eğitim öğretime 26 Şubat Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

VAN

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ilçede olumsuz hava şartları etkili oluyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçede eğitim ve öğretime ara verildi.

Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamuda çalışan anneler de izinli sayılacak.