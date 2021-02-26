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    26 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    26 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.02.2021 - 19:37
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 19:54
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    Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

    Güncel tabloya göre, son 24 saat içerisinde 128 bin 387 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı.

    9 BİN 205 VAKA

    Yapılan testler sonucu 9 bin 205 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    74 CAN KAYBI

    74 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 28 bin 432'ye yükseldi.

    Hastanede tedavi gören 10 bin 282 kişi ise sağlığına kavuştu.

    26 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

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