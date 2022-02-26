26 Şubat Türkiye'nin korona verileri

Türkiye'de bugün 61 bin 764 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı verilerinin derlendiği günlük tabloyu güncelledi.

221 CAN KAYBI DAHA

Güncel abloya göre Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 korona testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

AŞI ORANLARINDA BAŞARI VURGUSU

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Koca ise şu ifadelere yer verdi:

"%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı."