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    26 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    26 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 26.07.2021 - 20:29
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 20:34
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    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 16 BİN 809

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 67 MİLYONU GEÇTİ

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 726 bin 15 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 23 milyon 714 bin 368 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 67 milyon 466 bin 786.

    "ARTIŞ HIZI SALGINI KONTROL ALTINDA TUTMAYI GÜÇLEŞTİRİYOR"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, vaka sayılarıyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun."

    26 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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