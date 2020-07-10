15 yıl önce Ayasofya'nın açılması için danıştay sürecini başlatan İsmail Kandemir, kararı sevinçle karşıladı.

86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın tekrar cami olması için, Danıştay 10. Dairesi dava hükmünü verdi.

Ayasofya'nın 1934 yılında bakanlar kurulu kararı ile müze statüsü kazanmasını hukuki bulmayan Danıştay, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı cami olarak halka bıraktığını ve cami olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

26 YIL MÜCADELE ETTİ

26 yıldır Ayasofya'nın cami olması için mücadele eden İsmail Kandemir, Ayasofya'nın açılmasının ardından sevincini paylaştı.

AYASOFYA'DA İLK NAMAZA GİDECEK

15 yıl önce Danıştay’a başvurarak Ayasofya’nın ibadete açılması için süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucu başkanı 75 yaşındaki Kandemir, Ayasofya'da ilk namaza gideceğini belitti.

SIRADA ATİNA VAR

Sıradaki hedefin Atina olduğuna vurgu yapan Kandemir, "Bundan sonraki davamız Atina'da Fatih Sultan Mehmet'in kazandırdığı vakıf eserlerinin aslına, cami statüsüne kavuşması." dedi.

26 yıldır Ayasofya için mücadele eden Kandemir konuştu - VİDEO



Kandemir, alınan karardan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye ve Devlet Bahçeli beyefendi başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu karardan çok memnunum. Çok sevindim. Bundan sonraki davamız, Yunanistan’da Fatih Sultan Mehmet’in Cami Vakfı olan kazandırdığı eserlerin Atina’da cami statüsüne kavuşmasını, Müslümanların bundan faydalanmasını istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Ayasofya’da ilk namaza gideceğiz. Bu süreçten sonra işlemlerin hızlandırılarak gerekenin yapılmasını istiyoruz. Arkadaşlar kararı getiriyor. Elden verilecek. Bizde bundan sonra caminin faaliyete geçmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.