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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Salgına yönelik tedbirlerin ele alınacağı kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:00'te başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.11.2020 - 16:03
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 16:13
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi.

    Gündeme dair konuların ele alınacağı toplantıda ana gündem koronavirüs tedbirleri olacak.

    İLAVE TEDBİRLER MASADA

    Toplantıda sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına yönelik son durumu anlatarak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletecek.

    Toplantıdan çıkacak yasak kararlarını ise Erdoğan açıklayacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #1

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı #2

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