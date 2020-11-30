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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Salgına yönelik tedbirlerin ele alınacağı kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:00'te başladı.
- AA & Ensonhaber
- 30.11.2020 - 16:03
- Güncelleme : 30.11.2020 - 16:13
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi.
Gündeme dair konuların ele alınacağı toplantıda ana gündem koronavirüs tedbirleri olacak.
İLAVE TEDBİRLER MASADA
Toplantıda sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgına yönelik son durumu anlatarak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletecek.
Toplantıdan çıkacak yasak kararlarını ise Erdoğan açıklayacak.