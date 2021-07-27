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- Mardin'de 1 terörist teslim oldu
Mardin'de 1 terörist teslim oldu
PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
- DHA
- 27.07.2021 - 11:20
- Güncelleme : 27.07.2021 - 11:31
PKK'dan kaçışlar sürüyor...
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.
1 TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN AYRILDI
Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden, Mardin'de 1 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Teröristin, bu yıl ocak ayında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
BİLANÇO 109 OLDU
Böylelikle ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.