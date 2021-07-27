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    Mardin'de 1 terörist teslim oldu

    PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:31
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    Mardin'de 1 terörist teslim oldu

    PKK'dan kaçışlar sürüyor...

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.

    1 TERÖRİST DAHA ÖRGÜTTEN AYRILDI

    Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden, Mardin'de 1 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    Teröristin, bu yıl ocak ayında örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    BİLANÇO 109 OLDU

    Böylelikle ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.

    Mardin de 1 terörist teslim oldu #1

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