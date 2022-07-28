- Haberler
- Gündem Haberleri
- EGM'den anlamlı paylaşım
EGM'den anlamlı paylaşım
- 28.07.2022 - 17:17
- Güncelleme : 28.07.2022 - 17:27
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), anlamlı bir paylaşıma imza attı.
Polis özel harekat (PÖH) ekiplerinin yer aldığı operasyonlardan görüntüleri paylaşan EGM, fonda özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' şiirine yer verdi.
Hendek olayları sırasında yazdı
Yazdığı şiiri seslendiren Doğan'ın, şiiri, 'hendek' olayları sırasında öğrenci olduğu polis okulunda yazdığı öğrenildi.
Sosyal medya kullanıcıları, EGM tarafından paylaşılan videoya kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.
EGM'den anlamlı paylaşım VİDEO
Hamza Doğan'ın yazdığı şiir
DESTAN YAZANLAR
"Çelikten pençelerle tutmuşlar silahı
Tek gayeleri razı etmek ilahı
Onlar ki vatanın güzide felahı
Şimdi ukbadan izliyor
Kürşat Destanlar yazan Özel Harekat
Türkün gönlü yıldızda ayda
Bize yalnız bizden fayda
İmkansız denileni birkaç ayda
Fazlasıyla yaptı katbekat
Destanlar yazan Özel Harekat
Şehadet ki bize en yüce rütbedir
Şayet kazanılmazsa içe uktedir
Senin savaş dediğin Türke nüktedir
Övünse yeridir Fatih ve Murat
Destanlar yazan Özel Harekat
Orada Arslandır her bir nefer
Küffar ordusuna yapılsa sefer
Allah İslama bahşetse zafer
Ne karşılık bekler ne de bir rahat
Destanlar yazan Özel Harekat
Fedâi bu dağlar taşlar bizimdir
Kula eğilmeyen başlar bizimdir
Bu da yağıya son sözümdür
Mevzu vatansa gerisi teferruat
Destanlar yazan Özel Harekat"