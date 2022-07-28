Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat polisi Hamza Doğan'ın hendek olayları sırasında öğrenci olduğu polis okulunda yazdığı 'Destan Yazanlar' şiiri ile video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Polis özel harekat (PÖH) ekiplerinin yer aldığı operasyonlardan görüntüleri paylaşan EGM, fonda özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' şiirine yer verdi.

Hendek olayları sırasında yazdı

Yazdığı şiiri seslendiren Doğan'ın, şiiri, 'hendek' olayları sırasında öğrenci olduğu polis okulunda yazdığı öğrenildi.

Sosyal medya kullanıcıları, EGM tarafından paylaşılan videoya kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

EGM'den anlamlı paylaşım VİDEO

Hamza Doğan'ın yazdığı şiir

DESTAN YAZANLAR

"Çelikten pençelerle tutmuşlar silahı

Tek gayeleri razı etmek ilahı

Onlar ki vatanın güzide felahı

Şimdi ukbadan izliyor

Kürşat Destanlar yazan Özel Harekat

Türkün gönlü yıldızda ayda

Bize yalnız bizden fayda

İmkansız denileni birkaç ayda

Fazlasıyla yaptı katbekat

Destanlar yazan Özel Harekat

Şehadet ki bize en yüce rütbedir

Şayet kazanılmazsa içe uktedir

Senin savaş dediğin Türke nüktedir

Övünse yeridir Fatih ve Murat

Destanlar yazan Özel Harekat

Orada Arslandır her bir nefer

Küffar ordusuna yapılsa sefer

Allah İslama bahşetse zafer

Ne karşılık bekler ne de bir rahat

Destanlar yazan Özel Harekat

Fedâi bu dağlar taşlar bizimdir

Kula eğilmeyen başlar bizimdir

Bu da yağıya son sözümdür

Mevzu vatansa gerisi teferruat

Destanlar yazan Özel Harekat"