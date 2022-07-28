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    EGM'den anlamlı paylaşım

    Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat polisi Hamza Doğan'ın hendek olayları sırasında öğrenci olduğu polis okulunda yazdığı 'Destan Yazanlar' şiiri ile video paylaştı.
    • 28.07.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:27
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    EGM'den anlamlı paylaşım

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), anlamlı bir paylaşıma imza attı.

    Polis özel harekat (PÖH) ekiplerinin yer aldığı operasyonlardan görüntüleri paylaşan EGM, fonda özel harekat polisi Hamza Doğan'ın kaleme aldığı 'Destan Yazanlar' şiirine yer verdi.

    Hendek olayları sırasında yazdı

    Yazdığı şiiri seslendiren Doğan'ın, şiiri, 'hendek' olayları sırasında öğrenci olduğu polis okulunda yazdığı öğrenildi.

    Sosyal medya kullanıcıları, EGM tarafından paylaşılan videoya kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

    EGM'den anlamlı paylaşım VİDEO

    EGM den anlamlı paylaşım #1

    Hamza Doğan'ın yazdığı şiir

    DESTAN YAZANLAR

    "Çelikten pençelerle tutmuşlar silahı
    Tek gayeleri razı etmek ilahı
    Onlar ki vatanın güzide felahı
    Şimdi ukbadan izliyor
    Kürşat Destanlar yazan Özel Harekat

    Türkün gönlü yıldızda ayda
    Bize yalnız bizden fayda
    İmkansız denileni birkaç ayda
    Fazlasıyla yaptı katbekat
    Destanlar yazan Özel Harekat

    Şehadet ki bize en yüce rütbedir
    Şayet kazanılmazsa içe uktedir
    Senin savaş dediğin Türke nüktedir
    Övünse yeridir Fatih ve Murat
    Destanlar yazan Özel Harekat

    Orada Arslandır her bir nefer
    Küffar ordusuna yapılsa sefer
    Allah İslama bahşetse zafer
    Ne karşılık bekler ne de bir rahat
    Destanlar yazan Özel Harekat

    Fedâi bu dağlar taşlar bizimdir
    Kula eğilmeyen başlar bizimdir
    Bu da yağıya son sözümdür
    Mevzu vatansa gerisi teferruat
    Destanlar yazan Özel Harekat"

    EGM den anlamlı paylaşım #2


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