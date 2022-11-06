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Hatay'a şehit ateşi düştü
Irak’ta üs bölgesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in şehadet haberi ailesine ulaştı. Şehidimizin evine Türk bayrağı asıldı.
- 06.11.2022 - 22:33
Irak’ta üs bölgesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in şehadet haberi Hatay’daki ailesine verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı.
Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.
Yarın düzenlenecek törenle defnedilecek
Şehit Esmer’in cenazesinin yarın Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenle defnedileceği bildirildi.
Öte yandan İHA'nın haberine göre Şehit Esmer’in bekar olduğu öğrenildi.