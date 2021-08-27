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    27 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.08.2021 - 19:51
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 19:58
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    27 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 340

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 92 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 47 milyon 528 bin 894, 2. doz uygulanan aşı miktarı 36 milyon 388 bin 775, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 268 bin 21 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 92 milyon 391 bin 3.

    BAKAN KOCA: VAKA SAYIMIZ DÜNE GÖRE AZ OLSA DA ÇOK YÜKSEK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!"

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN27 Ağustos Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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