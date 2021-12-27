27 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

27 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 27 Aralık Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma gününü 11,54 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma günü 11,54 seviyesini gördü.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma günü ise günü yine düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

27 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Geçen haftanın tamamında sert gerilemelerin görüldüğü döviz kurları, 2021 yılının son haftasına yatay seyirle başladı.

Geçen hafta pazartesi günü görülen 18,40 zirvesinden sonra 5 günde yüzde 40 gerileyen dolar/TL, bugün 11 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 12,67'lerde değerleniyor.