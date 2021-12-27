27 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıkarken, 157 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 26 BİN 99

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıkarken, 157 kişi ise hayatını kaybetti.

"ÜLKEMİZDE VAKA SAYILARINDA ARTIL ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız."