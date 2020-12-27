27 Aralık Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 254 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronaviürs tablosunu paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi.

Hastanelerde tedavi gören 21 bin 196 kişi iyileşirken, 254 kişi daha vefat etti.

"VAKA VE HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." notuyla yaptı.