27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM sınav yerleri öğrenme ekranı 2021

POMEM 27. dönem fiziki yeterlilik sınav yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar, polislik sınav tarihi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman?

Polis Akademisi binlerce gencin merakla beklediği 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavları giriş belgeleri ve fiziki yeterlilik parkuru talimatlarını yayımladı.

Polis olma hayali kuran binlerce genç de 27. Dönem POMEM polislik sınavı ve spor mülakat tarihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Polislik sınavına girecek olan adaylar, geçen sene sonunda ön başvurularını yapmış ve ilk aşamada sağlık kontrollerine katılmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen polislik sınav tarihi yeniden adayların gündeminde yerini aldı.

Peki, 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? İşte 2021 POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı...

27. DÖNEM POMEM FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için 27. Dönem sınav yerlerini duyurdu. Sınav yerleri ve tarihleri, Polis Akademisi, ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri'' açıklamasında bulundu.

Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar, sınav yerleri ve tarihlerini PA'nin sitesinden öğrenebilecek.

2021 POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI





POLİSLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NASIL OLACAK?

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınır. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POLİS ALIMI SINAV SONUÇLARININ BELİRLENMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır.

Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.