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    27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı

    27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı

    Polis adaylarının heyecanla beklediği POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 06:04
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 06:27
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    Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alacak adaylar son aşama olarak girdkleri mülakatların ardından sonuçlara kilitlendi.

    Uzun zamandır polis olmanın hayalini kuran adayların POMEM mülakat sonuçları açıklandı.

    POMEM SONUÇLARI RESMİ İNTERNET SAYFASINDA

    27. Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında duyuruldu.

    POMEM mülakat sonuçlarına erişmek için: https://www.pa.edu.tr/

    27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı #1

    27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı #2

    27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı #3

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