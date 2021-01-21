27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? POMEM sağlık kontrolü ne zaman, nasıl yapılır?

27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? POMEM sağlık kontrolü ne zaman, nasıl yapılır?

Polis Akademisi’ne katılarak EGM bünyesinde görev almak isteyen adaylar için ön sağlık kontrolü aşamasına sayılı günler kaldı. Peki 2021 POMEM mülakatı ne zaman? POMEM sağlık kontrolü nasıl yapılır?

Polis memur yetiştirmek üzere eğitim veren POMEM için 27. dönem sınavları hakkında açıklama yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada POMEM sınavlarının başlangıç tarihi duyuruldu.

POMEM sınavlarına katılma için son başvurular 21 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti.

POMEM tarafından polis olmak için eğitilmek üzere bu yıl 200'ü kadın, 6800'ü erkek olmak üzere toplam 8.000 polislik öğrencisi alınacak.

Peki POMEM 27.Dönem sınavları ne zaman? POMEM sağlık kontrolü ne zaman, nasıl yapılır? İşte polis adaylarının merak ettiği detaylar..

27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

27. dönem POMEM alımları 15 Şubat 2021 tarihinde ön sağlık kontrolü süreciyle başlayacak.

Adaylar sağlık kontrolünden geçecekler ve fiziki yeterlilikleri sağladıkları takdirde uygulama ve yazılı sınav aşamasına geçebilecekler.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir.

Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

POMEM SAĞLIK KONTROLÜ NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Pomem Ön Sağlık Testi Aşamasında; Pomem erkek adayları üst taraflarını tamamen çıkarıyor ve pantolonlar diz üstüne kadar sıvanarak ayakkabı ve çorap çıkarılmaktadır.

Pomem bayan adayların da ise, üst taraflarında sadece kolların görünmesi yeterli olmakta ve pantolonlar diz üstüne kadar sıvanarak ayakkabı ve çorap çıkarılmaktadır.

Pomem Ön Sağlık Testi Aşamasında incelenen temel noktalar;

Boy kilo oranı (beden kitle endeksi),

Vücudun herhangi bir yerinde yara, dövme, metal cisim, kesik, dikiş, ameliyat izleri, dişlerin ve saçların durumu, renk körlüğü testine dikkat edilmektedir. Bu temel noktalarda sıkıntı olmayanlar rahatlıkla Pomem Ön Sağlık Testi'ni geçerler.

POMEM ÖN SAĞLIK TESTİ ŞARTLARI NELER?

Pomem Ön Sağlık Testi aşamasında bakılan diğer önemli şartlar ise aşağıda maddeler halinde sayılmıştır:

Pomem Ön Sağlık Testi aşamasında; seyrek saçlar ve çok açık olmayan saçlar öğrenciliğe kabul edilir. Kelliği çok olanlar kabul edilmez.

Yüzde 5 metreden bakıldığında eşkâl belirleyici nitelikte olabilecek izi olanlar elenir.

Yarık damak ve yarık dudak mevcudiyeti veya ameliyatlı olanlar elenir.

Renk körlüğünün muayene edilmesi kısmi veya tam renk körlüğü var ise elenir.

Gözde göz kapağı düşüklüğü, şaşılık, irislerdeki renk farklılığı, göz kapağına ait ameliyat bulgusu ve benzeri durumları tespit edilenler elenir.

Kulakta eşkâl belirleyici ya da fonksiyon kaybına sebep olacak nitelikte şekil bozuklukları olanlar elenir.

Kekemelik ya da benzeri konuşma bozukluğu olanlar elenir.

Ağız ve diş sağlığı; Bu sisteme ait konjenital anormali, kronik ve ilerleyici hastalığı işlevsel konuşma bozukluğu olanlar elenir. 20 yaş dişleri hariç en fazla 5 ve 5den fazla eksikliği olan adayların elenir. 5 ve 5'ten fazla eksikliğini sabit protezle yaptıran adaylar elenir.

Ortodonti (tel) tedavisi olanlar kabul edilir. Ön dişler sağ üst 1, 2, 3 - sol üst 1, 2, 3 - sağ alt 1, 2, 3 - sol alt 1, 2, 3 eksiksiz ve protezsiz olacak. Ön dişlerde eksik ya da protezle düzeltme tespit edildiği takdirde adaylar elenir.

Boyunda tiroid ameliyatına bağlı iz varsa kişi elenir.

Solunum ya da dolaşım sistemine ait geçirilmiş ameliyat izi barlığında elenir.

Göğüs ya da sırtta kendi kendine zarar vermesi sonucu veya isim ya da şekil çizmek yoluyla oluşmuş izler olanlar elenir.

Göğüs kafesine ait gözle görülebilir ileri derecedeki şekil bozukluğu olanlar elenir.

Kambur olanlar elenir.

Her iki kol, ön kol ve parmaklarda fonksiyon kaybı, şekil bozukluğu, kısmi ya da tüm uzuv kaybı, uzunluk kısalık olanlar elenir.

Kollarında ve ellerde kendi kendine zarar verme sonucu veya isim ya da şekil çizmek yoluyla oluşmuş izlerin ve tırnak yeme alışkanlığı olanlar elenir.

Yazlık üniforma giyildiğinde açıkta kalan yerlerde 5 metreden eşkâl belirleyici olduğu tespit edilen her türlü izi olanlar elenir.

Vücudunun herhangi bir yerinde cilt üstü veya altında metal cisim taşıyanlar elenir (piercing, çivi vs. materyal).

Her iki uyluk, diz, bacak, ayaklarda kendi kendine zarar verme sonucu isim ya da şekil çizmek sonucu oluşmuş izleri olanlar elenir.

Vücudun neresinde olursa olsun her türlü kalıcı dövme ve benzeri kalıcı uygulamaları olanlar elenir.

Tüm vücuda bakılarak cilde ait kronik ve ilerleyici hastalığı olanlar elenir. (psöryazis, vitiligo vb.)

Vücutta veya ellerde tremoru olanlar elenir.

Kuruldaki psikolog, doktor ve diğer üyeler, adayın mülakat sırasında verdiği cevapların, beden dilinin, mimik ve jestlerinin herhangi bir psikolojik-patolojik belirtisi olup olmadığının değerlendirilmesi, ileri tetkik gerektirmeyen basit muayene ile saptanıp, gözle görülebilen uzuvların fonksiyon kaybı, şekil bozukluğu, hastalık sekelleri, geçirilmiş ameliyat izleri ile ilgili bulguları tüm vücut üzerinde araştırılıp tespit edilmesi sorumluluğunu taşımaktadırlar.