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    27 Ekim Türkiye'de koronavirüs bilançosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 19:01
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 19:06
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    27 Ekim Türkiye'de koronavirüs bilançosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2209 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

    Tedavi altındaki 1511 kişi sağlığına kavşurken 76 kişi vefat etti.

    "AĞIR HASTA SAYIMIZ 1827'YE YÜKSELDİ"

    Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım." notuyla yaptı.

    27 Ekim Türkiye de koronavirüs bilançosu #1

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