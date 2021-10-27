27 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 26 bin 896 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 26 BİN 896

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti.

"COVİD-19'A KRONİK HASTALARIN EŞLİK ETMESİ RİSKİ ARTIRAN BİR FAKTÖR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor"

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 116 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 297 bin 93, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 418 bin 126, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 73 bin 439 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 115 milyon 861 bin 861.