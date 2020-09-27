27 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 275 bini geçti. Virüs son 24 saatte 68 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1467 yeni vaka tespit edilirken 68 kişi yaşamını yitirdi.

Tedavi altındaki 1116 kişi ise sağlığına kavuştu.

"UZUN BİR ARADAN SONRA AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALDI"

Bakan Koca paylaşımını, "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim." notuyla yaptı.