27 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 27 bin 188 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 206 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 188

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 108 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 53 milyon 556 bin 13, 2. doz uygulanan aşı miktarı 43 milyon 813 bin 987, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 215 bin 617 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 108 milyon 305 bin 902.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE MUTLAKA UYMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız."