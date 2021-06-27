- Haberler
- Gündem Haberleri
- 27 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
27 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi, 52 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 27.06.2021 - 19:32
- Güncelleme : 27.06.2021 - 19:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, açıklamalarında günlük koronavirüs tablosunu da paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİNİN ALTINDA
Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 390 semptomlu hasta belirlendi.
52 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 937 kişi sağlığına kavuşurken, 52 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 576 oldu.