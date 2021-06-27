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    27 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi, 52 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.06.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 19:57
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    27 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, açıklamalarında günlük koronavirüs tablosunu da paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİNİN ALTINDA

    Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 390 semptomlu hasta belirlendi.

    52 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 937 kişi sağlığına kavuşurken, 52 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 576 oldu.

    27 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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