27 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi, 52 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, açıklamalarında günlük koronavirüs tablosunu da paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 5 BİNİN ALTINDA

Paylaşılan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 390 semptomlu hasta belirlendi.

52 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 5 bin 937 kişi sağlığına kavuşurken, 52 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 576 oldu.