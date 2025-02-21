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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere karşı denetimleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, kentlerde yapılan kontrollerle, düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen çalışmalar devam ediyor.

144 DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 27 büyükşehirde eş zamanda yapılan denetimlere dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre 96 Mobil Göç Noktası aracıyla; 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Bakanlık, mobil göç noktasında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarının bulunduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz." denildi.

ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; Gaziantep, İstanbul, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Sakarya, İzmir, Samsun, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir, Konya, Denizli, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Balıkesir, Aydın, Trabzon, Ordu ve Erzurum olmak üzere toplam 27 büyükşehrimizde denetimler gerçekleştirildi.

Bakanlık, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.