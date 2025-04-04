27 ilde FETÖ operasyonu: 73 gözaltı

İHA

Güvenlik güçlerinin FETÖ'ye yönelik soruşturma ve operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda geniş çaplı bir çalışmada düğmeye basıldı.

27 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi.

Sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilgi verdi.

73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Aksaray, Aydın, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Şanlıurfa'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı.

48 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

48’i tutuklandı. 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; Terör örgütünün ‘Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması’ içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Örgütün kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olmak, Terör örgütüne finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok.

Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."