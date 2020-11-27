27 Kasım Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 29 bin 845 kişinin daha korona testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Türkiye koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 29 bin 845 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Test sonuçları pozitif çıkanların arasında ise 6 bin 592 semptom göstere hasta belirlendi.

177 CAN KAYBI DAHA

Hastanede tedavi altındaki 3 bin 845 kişi iyileşirken 177 kişi yaşamını yitirdi.

KAYIPLARIMIZ ARTIYOR

Sağlık Bakanı Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." notuyla paylaştı.

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