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    27 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 23 bin 759 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.11.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 20:32
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    27 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 759

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıkarken, 192 kişi ise hayatını kaybetti.

    "ÜLKEMİZDE NU VARYANTINA RASTLANMAMIŞTIR"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır."

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN27 Kasım Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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