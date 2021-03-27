27 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs verilerini güncelledi.

VAKA SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Bakanlığın yayınladığı yeni tabloya göre yapılan testler sonucu bugün 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi. Tespit edilen vakalar arasında ise 1281 semptomlu hasta belirlendi.

151 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında olan 18 bin 892 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu. Bugün tedavi altındaki 151 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.