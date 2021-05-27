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    27 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüsten 183 kişi daha hayatını kaybetti. 8 bin 426 de yeni vaka tespit edildi.
    • AA
    • 27.05.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 19:33
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    27 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 8 BİN 426

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 673 semptomlu hasta belirlendi.

    183 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 13 bin 105 kişi sağlığına kavuşurken, 183 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 970 oldu.

    27 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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