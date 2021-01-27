27 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 489 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 179 bin 419 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

7 BİN 489 VAKA

Yapılan testler sonucu 7 bin 489 kişinin virüse yakalandığı belirlendi. Böylelikle vaka sayılarında önceki günlere göre artış gözlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 803 oldu.

132 KİŞİ VEFAT ETTİ

132 kişi de salgına yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada vaka sayılarının tedirgin edici seviyede olduğunu belirtmişti.

Bakan Koca, "Kapalı ortamlardan, kalabalıktan uzak durmalı; maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz" sözleriyle vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.